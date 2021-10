"Gonfreville doit comprendre que nous ne sommes plus en N1" : Sébastien Leriche a le mérite d'être clair, le coach cherbourgeois attend une concentration maximale de ses joueurs ce samedi 30 août, pour le premier match amical de la JSC à domicile.

Après 3 succès sur 4 en matches de préparation, il s'agit pour la JS de poursuivre ses efforts, à quinze jours de la première journée de championnat. "Nous avons désormais 18 joueurs à disposition, pour 14 sur la feuille de match. Le moment n'est plus à la répartition du temps de jeu, il faut qu'une équipe se dessine plus précisemment" indique l'entraîneur.

Ce retour à Chantereyne sera l'occasion pour les sept recrues de goûter à l'ambiance des matches à domicile. "Nous serons dans la configuration d'un match de championnat, avec du son, de la lumière, la présentation des joueurs en début de rencontre, etc" précise André Baude, président de la JSC, pour qui les nouveaux doivent avoir vécu la chaude ambiance de Chantereyne avant le championnat :

JS Cherbourg/Gonfreville : les recrues découvrent Chantereyne Impossible de lire le son.

Steeve Massard, dernière recrue

Parmi eux, Steeve Massard, dernier arrivé. A 24 ans, ce gaucher a évolué pendant quatre ans à Nîmes (LNH) et espère gagner du temps de jeu à Cherbourg. "Steeve peut déjà être à 100% en défense, et nous allons exploiter ses qualités physiques dans le jeu rapide et le faire travailler en attaque" explique le coach. Le joueur espère en effet développer son jeu avec les Mauves :

JS Cherbourg/Gonfreville : les recrues découvrent Chantereyne Impossible de lire le son.

Notez que Yoann Magouré souffre d'une lésion au ménisque et reprendra donc l'entraînement la semaine prochaine.

Pratique. JS Cherbourg / ESM Gonfreville, match amical à 18h, ouvertures des portes 16h30. Tarif unique 3 euros, placement libre