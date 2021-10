Cinéma à Cherbourg : on recherche 150 figurants

Valérie Donzelli, réalisatrice de La Guerre est déclarée (2010), pose ses caméras au château des Ravalet, dans le Cotentin, cet automne ! Et plus précisément au château des Ravalet...

La réalisatrice va y raconter l'histoire de Julien et Marguerite, frères et sœurs, enfants du seigneur de Tourlaville, qui furent exécutés pour inceste et adultère, en 1603. Un scénario inspiré d'une histoire vraie que François Truffaut avait lui aussi envisagé de mettre en images.

150 figurants vont être recrutés pour interpréter des villageois et des domestiques, lors d'un casting à l'Hôtel de Ville de Cherbourg, du 27 au 30 août.



Hommes, femmes, garçons, bébés

Ce 27 août, de 10h à 12h, la production recherche des garçons âgés de 6 à 13 ans et des bébés nés entre le 15 juillet et 15 août, "de type européen".

Même critère pour les adultes, qui sont attendus les jeudi 28 et vendredi 29 août entre 10h et 12h puis entre 14h et 18h, ainsi que le samedi 30 août entre 10h et 12h et entre 14h et 16h.

Les femmes doivent avoir les cheveux longs au moins jusqu'au épaules, les hommes une coupe classique courte, jusqu'aux cheveux mi-longs. Attention pour ce film d'époque sont bannis les cheveux colorés, mais aussi les coupes en brosse et les appareils dentaires !

105 euros bruts

Chaque personne devra obligatoirement se munir d’un stylo et d’une carte vitale. Prévoir environ une heure pour le casting.

Dernière chose, et pas des moindres, les figurants retenus seront mobilisés pour un jour de tournage, entre le 15 octobre et le 21 novembre prochain, à raison de 105 euros brut (+ repas).



La production précise que la sélection se fera à l’issue des quatre jours d'inscriptions, inutile donc de se précipiter le premier jour.