Affaire du Havre : les trois jeunes mentaient

Samedi 23 août, une femme se faisait renverser par une voiture avec trois jeunes à bord qui prennaient la fuite après l'accident (lire notre article).

L'homme qui n'avait pas consommé d'alcool et qui affirmait être au volant au moment a finalement avoué avoir menti. Il a reçu une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité pour le 3 février 2015.

C'est finalement le propriétaire de la voiture qui conduisait. L'homme, né en 1994, ainsi que le passager, ont été présenté au parquet du Havre dans la matinée du 25 août et ont été placés sous contrôle judiciaire pour délit de fuite suite à un accident corporel et non assistance à personne en danger.