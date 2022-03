De 9h à 18h, 80 exposants seront au travail devant vous pour vous faire partager leur passion et vous faire découvrir leurs plus belles réalisations. Avec la participation d'un souffleur de verre d'origine italienne, l'un des plus jeunes et talentueux sabotier de France sera également présent ainsi qu'un épicier d'antan et des charrons qui cercleront des roues de charrettes.



L'entrée est à 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.



Ecoutez, Jacky Bouton, Président de l'association Les Amis de St Léonard.

St Léonard des Bois : 16ème Festival des métiers d'art et des métiers anciens