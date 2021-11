James Blunt : découvrez le clip de Stay the night

James Blunt fait son retour avec un album qui semble plus léger que les précédents. Tout le monde se rappelle des titres "You're Beautiful" ou encore "The same mistake" qui nous ont habitué à voir James Blunt interprêter des chansons lentes parfois un peu trop.

"Stay the night" est un titre rythmé qui peut ressembler par certains aspects à la musique produite en ce moment par Justin Nozuka. Ce titre est le premier extrait de l'album "Some kind of trouble" qui sera disponible dans notre pays le 8 novembre 2010. Cet album a enregistré dans le studio personnel de James à Los Angeles.

Notez aussi que James Blunt sera en concert en France prochainement comme à Amnéville le 7 mars, le 31 mars au Zenith de Paris, le 2 avril à la halle Tony Garnier de Lyon et enfin le 3 avril au Liberté de Rennes.

Découvrez dès maintenant le nouveau titre de James Blunt "Stay the night".