Rouen : exposition à la galerie Mona

A l'occasion de cette exposition, Monsieur Rêve fera découvrir au public son travail artistique à travers une série de 15 robots fabriqués avec des matériaux anciens (bois, outils rouillés etc). Ses robots feront écho à des têtes d'argiles répondant aux noms des plus illustres philosophes grecs (Protagoras, Timée, Gorgias...) et Arnaud Bertereau présentera ses photographies mises en boîte.

L'exposition sera visible à la galerie Mona le samedi 16 août de 17h à 21h et le vendredi 29 août de 17h à 21h.

Pratique. Galerie Mona, 47 rue des Bons Enfants à Rouen.