Les Bleus ont signé une belle victoire : 79 – 57.

"La victoire est là. On a un peu pédalé dans la semoule au début, les dix ou quinze premières minutes. Mais après on a sorti une petite zone +match up+ qui

nous a mis en rythme. On a pu courir derrière et en deuxième mi-temps on a vraiment lâché les chevaux. Tout le monde est rentré et a vraiment apporté

quelque chose", a déclaré à l'AFP le Caennais Nicolas Battum, ailier de l'équipe de France.

Le mondial de Basket débute le 30 août.