Départ en vacances : vigilance sur les routes

"Un strict respect du code de la route est attendu de la part de tous les usagers qui doivent en toute circonstance avoir une vitesse adaptée et respecter les distances de sécurité. Aucune tolérance ne sera appliquée par les forces de l’ordre face aux comportements dangereux", a souligné le préfet de la région Haute-Normandie.

Proscrire l'utilisation du téléphone portable

Écrire un sms en conduisant multiplie le risque d’accident par 23 : il oblige le conducteur à détourner les yeux de la route pendant environ 5 secondes. Le téléphone portable est le seul dispositif cumulant les quatre sources de distraction pouvant détourner l’attention d’un conducteur : distraction auditive, visuelle, cognitive et physique.

En France, on estime qu'un accident corporel sur 10 serait lié à l'utilisation d'un téléphone portable au volant. Pour rappel, son utilisation est passible d'une amende de 135€ et d'un retrait de trois points sur le permis.

La fatigue

17 heures de veille active équivalent pour le corps à 0,5 g d'alcool par litre de sang.

N'oubliez pas de faire des pauses de 15 à 20 minutes toutes les deux heures, adapter son alimentation la veille d'un départ (pas d'alcool), si possible bien choisir son créneau en évitant de rouler entre 13h et 16h et 2h du matin et 5h, qui sont des créneaux plus propices à la somnolence et enfin ralentissez : rouler vite fatigue et le risque de somnolence augmente.