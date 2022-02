Caen fait sa braderie vendredi et samedi

Place au grand déballage ! De 9 h à 19 h 30, les 4 et 5 juillet, Caen accueillera sa traditionnelle braderie en centre-ville. Entre 250 et 300 exposants sont attendus pour l'événement. Vêtements, chaussures, ustensiles de cuisine, téléphonie...



A noter que pour la première fois, une dizaine de commerçants du centre commercial des Rives de l'Orne déballeront Quai de l'Amiral Hamelin et rue de la Gare.



Samedi 5 juillet, un vide-grenier se tiendra place du théâtre de 9 h à 19 h. Un espace sera par ailleurs dédié aux libraires, antiquaires et disquaires place Saint-Sauveur.



Les créateurs et les artisans normands seront également à l'honneur rue Ecuyère.