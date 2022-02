Les U19 du FC Saint Lô montent en National

Ils étaient dans l'attente de savoir s'ils accèderaient ou non au niveau national après leurs titre de champion de Basse-Normandie. Il fallait pour cela terminer dans les 12 "meilleurs champions régionaux de France" sur 22 prétendants. Les joueurs de Pascal Legendre terminent finalement 12ème de ce classement subsidiaire. Ils évolueront bel et bien au plus haut niveau français de la catégorie U19 lors de la saison 2014-2015