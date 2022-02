Jeux équestres : trois parkings fermés dès le 1er juillet

Dès le 1er juillet et jusqu'au 21 septembre sera d'abord fermé le parking de l'hippodrome de Caen. Du 1er août au 8 septembre, ce sera au tour des parkings Tritons et stade nautique. Pendant cette période, la Ville de Caen met à la disposition des automobilistes un parking gratuit de 1 000 places, situé Côte de Nacre entre le centre commercial et l’ex Philips Composants (côté périphérique).

Il sera ouvert tous les jours, de 7 h 00 à 21 h 30. Un fléchage sera mis en place dès la sortie 5 du périphérique Nord, jusqu’au parking. L’entrée et la sortie se feront par la rue de la Girafe.