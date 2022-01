76540. HAROPA réélu meilleur port européen pour l'Asie

Il faut tout de même rester prudent : ce sont les lecteurs du journal Cargo News Asia, leader de la presse professionnelle en Asie, et ses lecteurs (des importateurs-exportateurs, logisticiens, commissionnaires de transport..) qui ont élu Haropa meilleur port européen et non pas l'ensemble de la profession, loin de là.

Mais cette récompense ne doit pas non plus être négligée : "Ce trophée longtemps détenu par Rotterdam est une grande fierté pour toutes les entreprises des places portuaires d'Haropa et une immense marque de confiance de nos clients", s'est réjoui le président d'Haropa Hervé Martel.

Ce trophée vient également conforter la place d'Haropa parmi les plus grands ports européens. Aujourd'hui, entre les ports du Havre, de Rouen et de Paris, ce sont 600 ports qui sont concernés par l'activité d'Haropa. La confiance émise par les lecteurs du journal asiatique n'est pas non plus anodine : Haropa organise deux départs par jour en Chine et dix services hebdomadaires.