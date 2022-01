C'est un lieu très souvent évoqué dans les informations : le premier maillon de la chaîne de sauvetage, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg. Ce bâtiment, situé sur la pointe de la Hague, à l'extrême ouest du Cotentin, ouvre ses portes pour la première fois au public le 28 juin.

Le Cross fête en effet ses 30 ans cette année. Mis en place dès 1971, c'est en 1984 qu'il s'installe dans les locaux actuels, dessinés par un architecte de Saint-Lô, Eugène Leseney. La journée du 28 juin permettra de lui rendre hommage mais aussi de rappeler le rôle du Cross Jobourg, parfois méconnu, comme l'explique Jean-Pascal Devis, directeur :

Le Cross Jobourg ouvre ses portes au public Impossible de lire le son.

Des hélicos à visiter

Le public pourra visiter la passerelle du Cross, qui offre une vue imprenable sur la pointe du Cotentin. Des expositions de photos et d'aquarelle seront également visibles, ainsi que des stands de tous les acteurs du sauvetage en mer. Les hélicoptères de la Marine Nationale, de la Sécurité Civile et des douanes arriveront l'un après l'autre sur le site, dans la matinée. Des navires de la SNSM et des pompiers de la Manche seront également sur place. Des démonstrations de radeaux de survie et de feu de détresse seront aussi proposées, notamment à destination des plus jeunes. Le programme avec Jean-Pascal Devis :

Le Cross Jobourg ouvre ses portes au public Impossible de lire le son.

portes ouvertes au Cross Jobourg, samedi 28 juin de 10h à 18h. Gratuit et ouvert à tous.