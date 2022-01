76540. Football américain : les jeunes Léopards en finale nationale

Les - 17 ans ont accompli une saison parfaite, avec six victoires en six matchs. Les play-off ont débuté sous le même rythme puisqu'ils l'ont emporté d'abord 35-0 contre une équipe plus faible avant de pulvériser les Caïmans du Mans 45-0.

La demi-finale devrait être autrement plus difficile. Les jeunes Léopards affrontent les Flash de la Courneuve qui ont éliminé en 1/4 de finale les champions de France en titre.

Rendez-vous le dimanche 8 juin, 14 h, au stade Mermoz.