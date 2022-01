Dania Gio fête la musique avec Tendance Ouest

Née à Genève le 26 juin 1987, Dania Gio est une jeune artiste qui a démarré la musique très tôt à l'âge de 7 ans avec des cours de piano, elle touche à tout, le chant, la danse, le théâtre. En 2002 elle remporte un concours musical qui va lui servir de tremplin pour se faire mieux connaître du grand public.

En 2003, elle enregistre des productions destinées aux majors en s'accompagnant de Yorgos Benardos, compositeur et arrangeur officiel chez Universal Music France. Un an plus tard elle réalise son premier vrai concert avec la première partie de Phil Collins devant plus de 100 000 personnes.

My Major Company lui propose ensuite une collaboration avec Ivyrise sur le single "Line up the stars". Le succès en radio est au rendez-vous, elle revient avec le morceau "S'il nous plaît" extrait de son premier album, "Face à Face", sorti en novembre 2013. ;Elle a participé à l'émission "Les anges de la téléréalité 6".

