Cannes 2014 : le prix du jury œcuménique remis aux frères Dardenne

À l'occasion des 40 ans du jury oecuménique, les organisateurs ont rendu un hommage aux réalisateurs Jean-Luc et Pierre Dardenne avec un prix spécial. "Toute l'œuvre des frères Dardenne est empreinte [d'une] profonde humanité. Elle traite des problèmes actuels dans un monde difficile, souvent austère voire désespéré, elle parle de survie, de réconciliation et d'espérance. Grâce à un geste, une larme, un regard, une parole, un sourire, un mur se brise, une lumière apparaît, un avenir est possible et nous y croyons", indique le jury dans un communiqué.

Décerné par des personnalités religieuses, le prix spécial du Jury oecuménique récompense des films mettant en avant des valeurs humaines évangéliques. "À ces valeurs, s'ajoute une grande qualité artistique. C'est pour cela que les films des Frères Dardenne ont été primés par le Jury œcuménique et ont reçu de nombreux prix au Festival de Cannes, dont deux Palmes d'or", ont ajouté les organisateurs.

Les frères Dardenne sont en compétition à Cannes avec "Deux jours, une nuit", un film dans lequel Sandra (Marion Cotillard), aidée par son mari (Fabrizio Rongione), tente de convaincre ses collègues de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse conserver son travail.