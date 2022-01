Célébrez la fête des voisins en Normandie

La Fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, est une fête à l'origine française, qui se donne pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l'isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes, et de tenter de créer un sentiment d'appartenance au quartier.



Ecoutez, Christian Leroux-Dennebouy, Coordinateur régional de "Voisins Solidaires".

