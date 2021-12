Rouen : des étudiants s'engagent pour redonner le sourire aux enfants malades

“Pour valider notre première année, nous devions nous consacrer à un projet d’initiative et de créativité”, explique Dounia Benslaoui.

Une expérience enrichissante

Et c’est naturellement que la jeune Rouennaise et quatre autres de ses camarades décident de s’investir auprès des enfants. Rapidement, le CHU de Rouen valide leur demande. “Comme nous avons des origines et des nationalités différentes, nous avons choisi de proposer des ateliers très variés”.

Ainsi, le premier était consacré au nouvel an chinois avec une douzaine d’enfants. Au programme, décoration, calligraphie chinoise et cuisine. “Les enfants étaient timides au début et à la fin, ils ne voulaient plus partir”, se souvient avec bonheur Dounia.

Les enfants n’étant pas les mêmes pour toutes les sessions, “nous avons du nous adapter”, souligne l’étudiante.

Le deuxième atelier portait sur la culture arabe tandis que le troisième était consacré à l’Afrique noire. Déjà, les étudiants envisagent d’en proposer de nouveaux aux enfants dans le but de revoir un beau sourire sur leurs lèvres.