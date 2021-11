Des mardis en musique au grand auditorium de Caen

SEPTEMBRE

Mardi 28, 20h : Roméo et Juliette / Symphonie n°6, de Tchaïkovski. 9 à 18€.



OCTOBRE

Mardi 5, 20h : Sonates n°1 et 2, de Brahms / Märchenbilder, de Schumann. 9 à 18€.

Mardi 12, 20h à l'église Saint-Etienne : orgue et violon, improvisations et pièces d'Ambrosius, Bach. 5 à 12€.

Mardi 19, 20h : Sonates, de Scarlatti / Préludes, de Scriabine / Nocturnes, de Chopin / Suite, de Rameau / Partita, de Bach. 9 à 18€.



NOVEMBRE

Dimanche 7, 16h et 17h30 : Symphonie concertante, de Mozart. 3€.

Mardi 9, 20h : Symphonie concertante, de Mozart / Symphonie n°4, de Mendelssohn. 7 à 15€.

Mardi 16, 20h : A l'approche de l'ombre, Ensemble Clément Jacquelin. Musique sacrée. 7 à 15€.

Mardi 23, 20h : Folksongs / Courvoisier et Feldman Quartet. Jazz. 7 à 15€.

Mardi 30, 20h : Via crucis et Années de pélerinage, de Liszt. 7 à 15€.







Photo : Le nouveau chef d'orchestre Vahan Mardirossian. ( Crédit photo : R. Mardirossian )





