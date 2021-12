3 jeunes argentanais au championnat de France de tennis de table

3 jeunes argentanais se sont qualifiés aux championnats de France "minimes et juniors" qui sont disputés à partir de ce vendredi 9 mai et jusqu'à dimanche à Joué les Tours. Il s'agit de Nina Launay-Peÿ en minime, et de Laeticia Deleuze et Alexis Douin en juniors.

Ils concourront en simple et en double, avec des rêves de podium. Laurent Launay, de la Bayard Tennis de Table :