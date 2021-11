Que pensez-vous du tourisme en Basse-Normandie?

Tous les jours sur Tendance Ouest entre 5H et 9H c'est l'Expresso. Répondez chaque jour à la question d'actu et participez à l'émission. Que pensez-vous du tourisme Basse-Normandie? Pensez-vous qu'on communique correctement sur nos atouts? (Mont St-Michel, plages du débarquement etc)