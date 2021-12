Le Tour de France à la voile fait étape àGranville et dévoile le programme des festivités

Lors du Tour de France à la voile, vous pourrez à Granville les 11 et 12 juillet vous initiez aux joutes sur eau ou encore à la pirogue. Sur les plages, les curieux tenteront de rester debout sur un stand up paddle ou essayeront d'apprivoiser un windsurf. Les passionnés de voile auront aussi la possibilité de monter à bord de bateaux classés d'intérêt patrimonial, tandis que les plus sportifs pourront espérer approcher les skippers en participant aux "régates du Tour".

Suivre le Tour de France à la voile



Rendez-vous populaire, la course permet à tous de s'impliquer dans la compétition, en encourageant les marins notamment. Les curieux ont aussi la possibilité de se rendre sur les pontons de départ, lors des étapes de ralliement entre deux villes. Les skippers espèrent d'ailleurs être accueillis avec la même ferveur au moment de leur retour.



Le Tour de France à la voile se déroulera du 4 au 27 juillet, le départ se faisant du port de Dunkerque. Les bateaux passeront ensuite par Dieppe, Granville (10 et 11 juillet) et Roscoff, avant de rejoindre la Méditerranée pour affronter les eaux de Roses, Gruissan, Hyères et enfin Nice, la ville d'arrivée.