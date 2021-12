Chasse aux oeufs avec le secours populaire du Calvados

Le Secours populaire du Calvados une grande chasse aux œufs solidaire, samedi 19 avril, au Parc Claude Decaen.



La chasse aux oeufs commencera à l'ouverture, dès 11h. Yoann Freget, gagnant de la deuxième saison de The Voice en 2013, sera présent pour une séance de dédicaces.





Le prix du permis de chasse est fixé à 2€ par enfant (Jusqu’à 12 ans).



Sur place : buvette, stands de peluches et de livres d'occasion pour enfants, chamboule-tout, pêche à la ligne, maquillage et diverses animations culturelles et ludiques seront organisées autour du cirque, de la musique, de la danse et du théâtre.





Les fonds collectés lors de cette grande journée seront affectés aux projets du Secours populaire dans le Monde.

Ecoutez Nicolas Champion, directeur du secours populaire du calvados, nous présenter la journée: