Sortir dans le Calvados : mercredi 16 avril

Pendant les vacances de Pâques découvrez le parc de loisirs Eole Aventure. Il est situé sur le site d’une ancienne carrière d’argile a quelques km de Caen à Toufréville.Il y a également un parcours accrobranche et une tyrolienne. C'est ouvert les prochains jours fériés, retrouvez les photos sur eoleaventure.fr et rendez-vous à Touffreville pour découvrir le parc Eole Aventure.







Il y a du jazz ce mercredi soir à Caen : le Pascal Mabit 4tet, des Standards de jazz arrangés

avec saxophone alto & flûte, guitare, contrebasse et batterie. C'est à 21h au El Camino.





A partir de vendredi et jusqu'à dimanche à Deauville, retrouvez Livres et musiques. C'est un festival littéraire et musical. Une manifestation entièrement gratuite centrée sur le foisonnement artistique de la ville de Londres. Une centaine d'invités britanniques et français sont attendus, et une cinquantaines de propositions artistiques conçues sur mesure. C'est au centre international de Deauville.