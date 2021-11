Bon plan : louer votre logement pour le 70e

Légalement, la mise en location de son logement ou d’une partie, à une clientèle de passage, est soumise à une déclaration en mairie du lieu où est situé l’hébergement. Il doit par ailleurs être en conformité avec les différentes réglementations relatives à la sécurité sanitaire et règles d’hygiène, aux normes de construction, à la protection du consommateur et aux dispositions fiscales.

Outre le bouche-à-oreille, Internet demeure le meilleur outil pour faire connaître son offre, via les sites spécialisés Airbnb et Homelidays. L’office de tourisme répertorie également les hébergements à Caen et dans sa périphérie.

Pratique. Plus d’informations sur le70e-normandie.fr