Promenades insolites : des racines et des pierres

Pascal est le jardinier en charge de ce beau travail :une oeuvre faite de pierres et de racines, de plantes endémiques et insolites à deux pas des serres exotiques.

Edelweiss normand ! La montagne rocailleuse est en place depuis le début de l'année. Il aura fallu près de trois mois de travail et beaucoup de patience pour en arriver là. Les huit tonnes de pierres de schiste, triées une par une, proviennent de la Suisse Normande et ont été acheminées en semi-remorques. Les végétaux rares ont été plantés et plusieurs graines endémiques sont encore en culture pour pouvoir enrichir à terme le contenu de l'ensemble. “L'idée”, dit Pascal, “c'est de reconstituer un massif emblématique des différentes régions montagneuses de France, des Alpes au Jura en passant par les Pyrénées en retrouvant ici où là les fleurs, les plantes qui poussent sur ces zones”. C'est ainsi qu'on verra bientôt fleurir, à la saison, en plein centre de Caen le fameux edelweiss des montagnes !

Le jardin des Plantes de Caen fut créé avant la Révolution Française. Redessiné ensuite, il occupe aujourd'hui une surface de trois hectares et demi à deux pas du centre ville. Originalité maison : la grande diversité des collections de son espace botanique - près de 2 500 plantes différentes - et quelques raretés dont un séquoia planté en 1890. Tout à côté du massif montagneux, on vient aussi d'installer un nouveau parterre : 2 400 plantes à l'effigie d'un tableau de Van Gogh pour célébrer l'année de l'impressionnisme en Normandie.

Alain Fergent

Pratique. Ouverture de 8 à 20 h (horaires d'été). A 10 h les dimanches et jours fériés. Tél. 02 31 30 48 38.



