Ces festivités seront l'occasion de célébrer les richesses d'un terroir, d'une tradition, d'un savoir-faire. Cette année, la province du Québec est à l'honneur.



Cette nouvelle édition de la traditionnelle Foire au Boudin vous propose d'ouvrir vos papilles aux finesses de la gastronomie : rendez-vous est donc pris avec le concours international du meilleur boudin noir, les démonstrations de cuisine et le concours du plus gros mangeur de boudin. Sans oublier l'incontournable foire exposition réunissant plus de 150 exposants.



Ecoutez, Luc Bequet, Organisateur.

Mortagne-au-Perche : 50ème Foire au Boudin