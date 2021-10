La France championne d'Europe de l'infidélité !

En Europe, quand il est question d'infidélité, les différences culturelles réapparaissent. D'un côté, il y a les latins, avec en tête les Français et les Italiens où ce sont surtout les hommes qui trompent leur moitié (55% chacun). Et d'un autre, il y a les pays à dominante protestante où les hommes sont quasiment aussi nombreux que les femmes à être infidèles. En Allemagne par exemple, 46% de ces messieurs ont déjà été voir ailleurs, contre 43% pour ces dames.

Embrasser n'est pas tromper

En fait, tout dépend de la définition que donnent les Européens à la notion d'infidélité. Embrasser quelqu'un d'autre serait moins une faute dans les pays du Nord, notamment en Allemagne (46% pour les hommes et 44% pour les femmes) et au Royaume-Uni (51% pour les hommes et 56% pour les femmes).

D'autres différences se dessinent entre les Européens, quand se pose la question de la culpabilité. Italiens (27%), Français (28%) et Allemands (28%) sont les moins complexés. A l'inverse, 50% des Britanniques ont regretté avoir trompé leur bien-aimé. "Il faut sans doute y voir la trace du puritanisme anglo-saxon qui imprègne la société britannique de sa morale en matière de moeurs et de sexualité", commente l'étude.

A ce sujet, les Françaises se distinguent par leur manque de complexe. Seules 21% s'en veulent d'avoir fauté, alors qu'elles sont entre 24% et 29% sur le reste du continent, et 51% au Royaume-Uni.

Pour autant, ce sont bien elles qui devraient se méfier pour les années à venir. Les hommes français sont les plus nombreux (43%) à imaginer pouvoir avoir un jour une aventure extraconjugale. Hommes et femmes confondus, c'est en France que la disposition à l'infidélité est la plus forte (35%), devant l'Allemagne et l'Espagne (31% chacun) et la Belgique (30%).

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 4.800 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique et au Royaume-Uni.