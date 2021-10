Le célèbre chapeau de Pharrell Williams vendu aux enchères sur eBay

Le célèbre chanteur et producteur américain a décidé de vendre aux enchères son mythique "Buffalo Hat" marron, porté aux Grammy Awards 2014. D'abord décrié sur les réseaux sociaux pour sa forme et sa hauteur, le chapeau a ensuite fait l'unanimité.

Pharrell Williams y renonce aujourd'hui, non pas pour son design, mais pour la bonne cause. Les bénéfices de cette vente aux enchères seront effectivement reversés à l'association "From One Hand to Another".

"Notre association, From One Hand to Another, s'engage à donner aux enfants les moyens de développer leurs passions et les prépare à une réussite scolaire et professionnelle", explique l'artiste.

L'accessoire en question a été mis aux enchères jeudi soir. Le prix de départ fixé par le chanteur à 200 dollars a déjà atteint 10.500 dollars. La vente s'achèvera le 2 mars prochain.