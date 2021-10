Musique. Meghan Trainor de retour avec Nicki Minaj

Meghan Trainor est de retour. L'Américaine s'était fait connaître en 2014 avec le carton planétaire All about that bass, qui cumule plusieurs milliards de vus sur Youtube. Elle avait même été nommée aux Grammy Awards grâce à cette chanson.

Depuis, Meghan Trainor a collaboré avec des artistes tel que Charlie Puth ou encore John Legend, et donc plus récemment sur son dernier album, avec Nicki Minaj, The Pussycat Dolls mais aussi Mike Sabath.

L'album de Meghan Trainor était attendu à l'origine pour août 2018, mais la chanteuse américaine a beaucoup douté en raison du succès que connaît le rap sur les plateformes de streaming. Elle a tenté de trouver le bon compromis en faisant des titres que ses fans aiment et d'autres titres qui sont susceptibles de plaire à davantage de personnes, et justement, sa collaboration avec Nicki Minaj semble montrer qu'elle a trouvé le juste milieu pour faire la musique qu'elle aime, tout en s'adaptant au style musical à la mode.

Découvrez Nice to meet ya de Meghan Trainor et Nicki Minaj :

Un clip qui cartonne sur Youtube

Quelques jours après sa mise en ligne, le clip cumule plus de 8 millions de vues et s'est placé en tête des tendances aux États-Unis.