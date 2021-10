Joaquim Pueyo et la crise en Ukraine

"En tant que membre de la commission des affaires européennes, je demande que l'Union Européenne et la France s'engagent fermement aux côtés de la population qui se bat pour la démocratie et le respect des droits de l'homme", explique-t-il.

Pour le parlementaire ornais "la France et l'Union européenne doivent tout faire, y compris user de sanctions diplomatiques, afin que le pouvoir en place ne recoure plus à la force pour mettre fin à la crise politique. C'est la condition non négociable d'une reprise du dialogue entre les parties, seule issue démocratique possible à cette situation dramatique".