Meilleures ventes de singles en France: l'effet Victoires de la musique

Top singles du 10 au 16 février 2014:

1) Pharrell Williams « Happy » =

2) Indila «Dernière danse » =







3) Cats on trees "Sirens call" +5



Les victoires de la musique de vendredi dernier ont fait un peu bouger les choses dans les ventes. En tout cas pour la 3ème place, car nous assistons à une progression de 5 places dans le classement pour notre nouveau médaillé de bronze : le duo toulousain Cats on trees avec Sirens call. Les 2 français ont en effet chanté en live sur la scène du zénith, et même si on a senti le stress dans la justesse, la prestation a du plaire aux français qui l'ont traduit avec leur porte-monnaie. De quoi consoler cats on trees de sa défaite dans la catégorie meilleur album révélation remporté par la femme.

En revanche, le haut du classement n'est pas chamboulé : Indila est toujours 2ème avec "dernière danse" et pharrell williams cartonne toujours avec "happy", n°1.