Collège Lemière de Caen : le blocage est levé

La mobilisation devant le collège lemière a pris fin, lundi 17 février dans la soirée. Le collectif "Sauvons Lemière", dont les parents d'élèves bloquaient l'établissement depuis plus de deux semaines, a finalement décidé de lever son occupation après avoir constaté certaines évolutions : ils appellent à la reprise des cours au plus vite.

"Le président du Conseil général Jean-Léonce Dupont porte seul la responsabilité de cette situation", estiment les parents d'élèves, qui notent "la neutralité de l'Etat" dans ce dossier, et précisent que "tous les candidats aux élections municipales ont affirmé être contre la fermeture" de l'établissement.

De nombreuses actions sont d'ores et déjà prévues pour les semaines et mois à venir, précisent-ils aussi. De son côté la Fédération des parents d'elèves (FCPE), demande une médiation auprès du préfet. Une solution, selon elle, qui permettrait d'entamer un dialogue entre le président du Conseil général et les parents d'élèves.