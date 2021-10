Les bons petits plats du Dragon Gourmand

Un vendredi vers midi, la salle du restaurant est bien calme. Spatieuse, elle offre une belle vue sur le bassin Olympique de la piscine Guy Boissière d’un côté, et sur la patinoire de l’autre côté.

Une carte complète

Un seul menu est proposé, composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert du jour. Pas convaincus par le plat, nous choisissons notre repas à la carte. Le choix est large, avec pâtes, viandes, hamburger, croque-monsieur, salades et pizzas. Ce sera steack haché maison pour moi, accompagné de frites. Mon voisin préfère une entrecôte et de la salade tandis que ma voisine opte pour un “body burger” maison. Lorsque nos plats arrivent, nous sommes agréablement surpris. L’assiette est remplie à souhait, la viande parfaitement cuite et les frites sont faites “maison”. Le tout est convaincant.

En dessert, l’alternative est restreinte puisque nous avons le choix entre une tarte aux pommes, un fromage blanc ou un café gourmand. Nous choisissons ce dernier, composé d’une tarte aux pommes, d’une mini tarte framboise et d’une tarte au citron. Si l’ensemble est correct, nous sommes moins charmés par la touche finale.

Pratique. Le Dragon Gourmand, avenue Jacques Chastellain à Rouen. Tél. 02 35 70 21 48