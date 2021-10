Bréhal animation organise à l'occasion de la saint Valentin ce vendredi une soirée concert spéciale années 30.

Rendez vous à 21h à la salle de Saint Martin de Bréhal... tarif 14€.



GRANDE VENTE EMMAÜS,à SOURDEVAL. Toute la journée de ce mercredi à la salle du REX, de 10h à 17 h, vente de petits meubles, bibelots ,vaisselle, vêtements, linge, jouets, livres, outillage, et autres...au profit de la Communauté EMMAÜS de FOUGERES



Le spectacle « Juste un bisou » a commencé sa tournée dans le Cotentin la semaine dernière. Il s'arrête aujourd'hui mercredi à Cherbourg. Un spectacle musical avec des chansons pour les enfants et qui s'adresse au 0-3 ans. C'est gratuit et c'est à 10h30 et 17h30, à l'Espace Montécot. Réservations au 02-33-87-87-43

Sortir dans la Manche : mercredi 12 février Impossible de lire le son.