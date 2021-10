14167. La plus grande centrale photovoltaïque de France à Colombelles

A Colombelles, sur près de 20 hectares (l’équivalent d’un peu plus de 27 terrains de football !), sur le site du Grand Pré, en lieu et place de la friche industrielle de la Société métallurgique de Normandie (SMN) une centrale photovoltaïque pourrait voir le jour. Portée par les sociétés Enolya (Hérouville) et IEL (Saint-Brieuc), la centrale devrait permettre la production en un an de 15,6 gigawatt-heure, “l’équivalent de la consommation annuelle de 6 200 foyers, qui sera réinjectée dans le réseau EDF”, explique Claude Guérin, créateur d’Enolya.

Un projet à 18 millions d’euros

“Un projet de cette dimension se mène en étroite collaboration avec les acteurs politiques et économiques locaux”, poursuit ce dernier. L’agglomération Caen la mer, propriétaire du terrain sur lequel la “ferme solaire photovoltaïque” devrait s’implanter, s’est, à ce titre, emparée du dossier. “C’est un endroit qui s’y prête bien, parce que non constructible aujourd’hui”, explique Philippe Duron, président de la communauté d’agglomération. “C’est un terrain difficilement valorisable. Et l’aspect réversible des choses, puisque nous passons un contrat avec EDF de 20 ans, est séduisant”, ajoute Claude Guérin.

“Nous devons maintenant, en revanche, obtenir l’autorisation du ministère. Je dois rencontrer à ce sujet Philippe Martin, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie cette semaine”, précise Philippe Duron. Si les échanges s’avèrent fructueux, le chantier d’installation pourrait démarrer dès la fin de l’année 2014 pour une mise en service à la mi-2015. Coût de l’investissement : 18 millions d’euros.