Tour de France: dur dur pour les bas-normands !

Sport avec du cyclisme. Le Tour de France a démarré dimanche 4 juillet par une course de 223 km entre Rotterdam (Pays-Bas) et Bruxelles (Belgique). Une première étape remportée par Alessandro Petacchi mais surtout marquée par une cascade de chutes. Des incidents qui n'ont pas épargné le bas-normand Lloyd Mondory. Le coureur du Sud Manche a chuté et a franchit la ligne d'arrivée à pied: il pointe au 159e rang. Il souffre de contusions au niveau du bassin gauche et de la cheville droite, ainsi que quelques plaies superficielles. Quant au cotentinois Amaël Moinard, il termine la première étape au 177e rang.

Bonus VIDEO / chutes en cascades sur la première étape du Tour de France 2010