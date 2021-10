Le prestigieux Prix d'Amérique, compétition de trot attelé, se déroule à Vincennes ce dimanche. On connaît depuis jeudi la liste définitive des chevaux partants. Les deux précédents vainqueurs de l'épreuve, Royal dream, l'an dernier, et Ready cash, seront bien présents. Deux autres chevaux viennent de l'Orne : Roxanne Griff et The Best Madrik.