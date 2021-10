Début de l'ascension le samedi 18 janvier, avec une randonnée nocturne (11 km) dans la ville, suivie de trois autres jusqu'en février. Comptez aussi sur des initiations d'escalade (le 25 et le 28 janvier à la Guérinière), des ateliers d'écriture, des randonnées en VTT et des projections de films et documentaire (au Lux, le 20 janvier et le 11 février).



Le Mois de la Montagne atteindra le sommet le 15 février, avec son Open d'escalade, suivie de la venue à Caen en mars, de Lionel Daudet, l'un des plus grands alpinistes en solitaire, pour une soirée exceptionnelle.



Jean-Pierre Picquenot, du Club Alpin de Caen.

