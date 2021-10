Cherbourg, premier centre national de formation aux EMR

L'Etat, la région Basse-Normandie et la Maison de l'Emploi et de la Formation (Mef) du Cotentin ont organisé jeudi 9 janvier, à la Cité de la Mer, une journée autour de l'emploi intitulée "4000 compétences pour l'industrie dans le Cotentin". Autour de ces organismes, 200 acteurs de l'emploi sur le territoire, dont les industriels EDF, Areva ou DCNS.

4000 postes dans l'Industrie

"Nous avons estimé ce chiffre de 4000 postes à pourvoir dans les années à venir avec la CCI en analysant les compétences du territoire. 2000 de ces emplois seront des remplacements à la retraite des employés des grands donneurs d'ordre, 1000 pourraient concerner le secteur éolien, 500 pour l'EPR de Flamanville et le grand carénage et 500 pour le démentèlement de l'usine UP2 d'Areva-La Hague, au plus fort du chantier" précise Marie-Odile Lecres, présidente de la Mef.

Des chiffres remis en cause par la CGT, présente à l'entrée de la Cité de la Mer pour rappeler la perte de 75.000 emplois dans le secteur de l'industrie en France, ces quinze dernières années et le chômage croissant en Cotentin. Mais pour Laurent Beauvais, président de région, les EMR sont une réalité économique :

Cherbourg, pôle de formation national

La journée a été marquée par la labellisation du site Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes) de Cherbourg-Equeurdreville comme le premier centre national de l'Afpa, par son directeur général, Hervé Estampes. Une vingtaine des 216 centres Afpa obtiendront ce label en France, chacun spécialisé dans un domaine. Le centre du Cotentin devient ainsi le pôle national pour les formations aux métiers des énergies marines renouvelables. Des stagiaires de l'ensemble de la France pourront venir se former à Cherbourg, afin de répondre aux besoins futurs des entreprises en matière d'éolien offshore et d'hydrolien.

C'est ce qu'explique Rémi Bordet, directeur du développement service public à la direction générale de l'Afpa :