Ca te dit night fever 2014

Cette épreuve d'orientation est une course semi-nocturne qui se tient à côté de Caen. Plusieurs parcours aux difficultés différentes sont proposés. Vous pouvez courir en équipe sur 10, 20 ou 42 km avec des parcours plus ou moins faciles. Les familles sont conviées aussi avec notamment la Rand'O qui se déroule sans chrono et en marchant, une belle balade à faire tranquillement. Premiers départs à 13h30.

Les inscriptions pour les courses chronométrées sont à faire très vite, car quelques parcours sont déjà complets. RDV sur www.vikazim.fr.

Ecoutez l'organisateur Eric Moisseron nous présenter la manifestation :