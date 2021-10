17ème festival Enfants des cinés à Caen

Depuis début décembre et jusqu'au 5 janvier, le festival "enfants des cinés" bat son plein au cinéma Lux à Caen. Des projections spécialement adpatées pour eux et pour tous les âges, les 3-4 ans comme les 8 ans et plus. Des films récents ou sortis un peu plus tôt dans l'année.

Retrouvez aussi les fameux "ciné-spectacles", une séance de cinéma accompagnée d'un goûter et d'un spectacle. Il est conseillé de réserver pour ces séances.

Le programme complet du festival est à retrouver sur www.cinemalux.org.

Ecoutez Olivier, le programmateur du festival, nous présenter les prochaines séances: