Hockey/Rouen : les Dragons sont en confiance

Les Rouennais, leaders, partiront archi-favoris. Les Dragons signent en effet une phase de matchs allers parfaite, avec treize victoires en autant de rencontres ! La dernière en date a été obtenue à Angers, samedi 7 décembre.

La vapeur renversée !

Après avoir été menés 3 à 0 jusqu'au début du troisème tiers temps, les Jaunes et noirs ont renversé la vapeur pour s’imposer finalement 4-3 ! Solides leaders, les Dragons possèdent six points d’avance sur Briançon (qui a un match en retard à disputer) et 9 points sur Villard. Du côté brestois, c'est moins la fête. Les Albatros (13es) restent sur une lourde défaite à Amiens sur le score de 11 à 1. Le 14 décembre, il s’agira de la 4e rencontre officielle entre Rouen et Brest, pour cette saison. Les Normands se sont imposés à chaque sortie (6-3 et 7-6 en Coupe de la Ligue puis 6-3 lors de la 2e journéed de Ligue Mangus).

Par ailleurs, mardi 10 décembre, les joueurs de Rodolphe Garnier et Bjorn Kinding se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Nantes (7-2).