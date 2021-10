Caen : au coeur de la police municipale

Ce lundi 14 juin, à 18 heures, le brigadier principal Jean-François Aubert et le brigadier David Dutot partent en mission. A bord de leur véhicule, ils circulent du centre-ville aux quartiers et des quartiers au centre-ville. Et ont un oeil sur tout. Loin du cliché de l'agent de stationnement (membre lui aussi de la police municipale mais qui n'a pas les même pouvoirs puisqu'il est Agent de surveillance de la voie publique, ASVP), le policier municipal est présent en permanence sur le territoire caennais, de jour comme de nuit, en complément de la police nationale. Prêt à intervenir au moindre débordement.

A Caen, ils sont armés

“Nous avons les mêmes missions que la police nationale”, rappelle le brigadier David Dutot. “Nous sommes sollicités de plus en plus et prenons les mêmes risques que nos collègues”. Personnes alcoolisées, infractions au code de la rouge, trafics de stupéfiants, vols ... Le brigadier principal Aubert et le brigadier Dutot mènent une action préventive et dissuasive, pour la sécurité de tous. “Nous sommes là au quotidien. Les gens nous connaissent. Dans les quartiers, nous voyons les enfants grandir”, souligne le brigadier principal Aubert. Et au Chemin-Vert ou à la Folie-Couvrechef, les policiers municipaux connaissent le secteur dans le moindre recoin. A chaque intervention, ils cherchent le juste milieu entre l'autorité et l'instauration du dialogue, toutefois conscient qu'une situation peut déraper à tout moment. “Vous pouvez faire la même mission dix fois. Et ça peut mal se passer à la onzième. Nous avons la chance d'être armés. Ce n'est pas le cas de tous nos collègues”. En 2009, les policiers municipaux caennais ont effectué 146 450 heures de surveillance sur l'ensemble de la ville.







