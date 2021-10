C'est une saga dont les membres de Fall Out Boy sont les héros, et que le groupe souhaite faire partager à ses fans. un bon coup de pub pour assurer l'exploitation et la fidélisation de leur dernier opus "Save Rock'N'Roll". Album timidement accuiilli à moins de 10 000 exemplaires dans l'Hexagone. Découvrez le nouveau clip du groupe : "Where Did The Party Go"

Qu'en pensez-vous ?