Cristiano Ronaldo, le joueur le plus recherché sur internet

Quand il s'agit d'effectuer des recherches sur la toile, les joueurs de football remportent le plus de succès. D'après le palmarès Bing 2013, publié mardi 3 décembre, c'est le joueur portugais Cristiano Ronaldo qui a suscité le plus de requêtes. Et même s'il a raccroché les crampons, le héros national, Zinédine Zidane, parvient toujours à titiller la curiosité. L'ex-numéro de 10 de l'Équipe de France se place deuxième, devant Thiago Silva.