Découvrez le tout nouveau clip d'Imagine Dragons

C'est sans doute le groupe le plus en vogue en ce moment. Imagine Dragons bat actuellement tous les records. Et pour cause, Le groupe américain se positionne comme deuxième vente mondiale juste après Rihanna et se classe meilleure vente d’albums pour une première semaine pour ce jeune groupe qui existe depuis 6 ans. L’album "Night Visions" a été propulsé par la popularité de 2 succès "It’s Time", certifié 2 fois platine et "Radioactive", certifié 6 fois platine.

Découvrez le clip vidéo encore une nouvelle fois brillamment réalisé d'Imagine Dragons : "On Top Of The World".