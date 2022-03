Un trafic mondial de cocaïne démantelé au Havre

Une vingtaine de personnes arrêtées en Normandie, Ile-de-France, Espagne et Martinique, près d'une tonne de cocaïne saisie depuis 2010 : la Police judiciaire de Rouen, en collaboration avec ses homologues de Versailles et des Antilles, viennent de faire tomber un impressionnant trafic de drogue tissé entre l'Amérique du sud et la France. "En Normandie, sans aucun doute, c'est le plus gros jamais démantelé", confirme Philippe Ménard, directeur du SRPJ normand. L'enquête aura duré plus de deux ans.

Tout débute en 2011, à la suite de nombreuses prises de cocaïnes effectuées depuis plusieurs mois par les Douanes et la Police française sur le port du Havre, l'un des principaux points d'entrée de la drogue sud-américaine en France. "On s'est inquiété de constater autant de prises. Rapidement, on a eu une touche sur le port", raconte Philippe Ménard. Peu après, une nouvelle avancée : la PJ normande et celle de Versailles découvrent qu'elles enquêtent probablement sur le même réseau. Début 2013, elles mettent leurs forces en commun. En janvier, 60 nouveaux kilos de cocaïne sont saisis sur le port du Havre. "Nous avons alors remonté petit à petit la toile, les complicités, que ce soit en logistique, en approvisionnement ou en blanchiment d'argent", poursuit le directeur du SRPJ de Normandie. L'enquête progresse. Le 14 octobre dernier, surgit une prise monstre : 400 kg de poudre sont découverts dans un container arrivé au Havre, "très probablement en lien avec le même réseau".

Une tonne de cocaïne, vingt trafiquants arrêtés

L'affaire s'est dénouée il y a quelques jours, lorsque les policiers de Fort-de-France, en Martinique, travaillant sur un réseau de trafiquants de drogue depuis un an, récupèrent 160 kg de cocaïne dissimulés dans des sacs jetés dans des conteneurs. C'est la technique retrouvée à chaque fois au Havre, appelée "Rip Off". Celle-ci consiste à dissimuler de la drogue dans des chargements légaux, à la dernière minute. Elle implique des complicités à différents échelons. Les policiers antillais préviennent alors leurs collègues normands : selon leurs informations, un conteneur transportant de la drogue est déjà en mer, direction... Le Havre. L'intervention policière en métropole n'est donc qu'une question de jours.

Dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 novembre, le cargo arrive au Havre. La police est sur les quais. Plus de 330 kilos de cocaïne sont découverts, puis onze personnes sont interpellés dans les heures qui suivent, donc cinq au Havre. Des dockers font partie du lot. Huit autres individus sont arrêtés aux Antilles. "Ce sont des gens assez jeunes, autour de la trentaine, connus pour de la criminalité pure, financière ou du trafic de drogue", détaille Philippe Ménard. Des armes, environ 400.000 € en liquide, des vins et des parfums de luxe ont également été saisis.