A Caen se tisse un réseau européen des chemins de Saint-Michel

Le plus connu d'entre tous se situe dans notre région, avec son célèbre Mont... L'association, avec ses partenaires italiens et espagnols, mais aussi britanniques et allemands, cherche à tisser un véritable réseau. Saint-Michel est en effet célébré dans bien d'autres lieux qu'en Normandie*. Et la finalité n'est pas que spirituelle...

Écoutez Vincent Juhel, historien de l'association Chemins de Saint-Michel.

* Monte Gargano (Pouille), Sacra di san Michele (Piémont), Sant Miquel del Fai (Catalogne), St Mickael's Mount (Cornouailles) etc.