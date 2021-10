Des jeux pour tous !

Une journée d'amusement !

De 14h à 18h, le carrefour socio culturel et sportif de Mondeville, 3 rue Ambroise Croizat, accueillera gratuitement les jeunes et moins jeunes pour s'adonner à diverses activités. Au programme, les enfants pourront choisir de réaliser des constructions à l'aide de jeux géants en bois et autres puzzle, de résoudre des mots croisés ou encore d'avancer dans un jeu de société, de laisser leur chance venir en jetant les dés ou encore de s'affronter lors d'une partie de baby foot endiablée. Des jeux sportifs innovant ainsi que des jeux symboliques seront également proposés aux enfants. Renseignements : 02 31 82 22 73.



